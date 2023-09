Atalanta | Gasperini | «In Europa la nostra attenzione è più alta»

(Di mercoledì 20 settembre 2023) Le dichiarazioni di Gian Piero, allenatore dell’, prima alla vigilia dell’esordio inLeague contro il Rakow Gian Pieroha parlato in conferenza stampa alla vigilia di-Rakow diLeague.LEAGUE – «La partita con l’Everton, alla prima stagione diLeague, è stata una delle partite più belle per il risultato, per quella che è stata la prestazione. Ricordo un entusiasmo incredibile, poi abbiamo avuto sei anni di coppe. Ci fa molto piacere, è frutto di un campionato, quello scorso, dove ci siamo guadagnati sul campo questa qualificazione. Speriamo di ripartire con la stessa attesa e lo stesso entusiasmo per creare un bel percorso. Abbiamo sempre avuto uno spogliatoio molto forte, in questo ...

Curiosità: Gian Piero Gasperini (Grugliasco, 26 gennaio 1958) è un allenatore di calcio ed ex calciatore italiano, di ruolo centrocampista, tecnico dell'Atalanta.

Intercettato all'aeroporto di Peretola poco prima della partenza insieme alla squadra per il Belgio, Rocco Commisso ha parlato ai media presenti, tra cui FirenzeViola.it: "Non sono ...