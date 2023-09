Atalanta | che tegola | per Scamacca una lesione muscolare | ecco quando rientra

Curiosità: L'Atalanta Bergamasca Calcio, meglio nota come Atalanta, è una società calcistica italiana con sede nella città di Bergamo. Milita in Serie A, la massima divisione del campionato italiano.

Lesione muscolo - fasciale di primo grado del muscolo semimembranoso della coscia sinistra per l'attaccante BERGAMO - Esami strumentali per Gianluca Scamacca, attaccante dell'nel match di domenica scorsa in casa della Fiorentina ha accusato problemi muscolari. L'esito ha confermato "una lesione muscolo - fasciale di primo grado del muscolo semimembranoso della ...... ma quelè certo èl'infortunio occorso domenica a Firenze a Gianluca Scamacca è meno grave del previsto. La diagnosi dopo gli accertamenti di stamane al centravanti dell'parla di ...

Tegola in casa Atalanta. Durante il match contro la Fiorentina infatti, Gianluca Scamacca ha riportato un problema muscolare: secondo quanto riportato da Sky Sport, si tratta di una lesione di primo ...L'attaccante ex West Ham si era infortunato nella trasferta di Firenze, quando era entrato in campo nella ripresa al posto di De Ketelaere ...