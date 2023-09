Assurdo Crespo | snobbati Kvaratskhelia e Osimhen | le migliori coppie d’attacco in Serie A

Leggi su spazionapoli

(Di mercoledì 20 settembre 2023) L’ex leggenda dellaA Hernanha parlato delledell’attualeA. A sorpresa è stato snobbato il tandemdel Napoli. La rivelazione della passata stagione del Napoli è stato sicuramente Khvichaoltre a Kim. L’esterno georgiano si è mostrato fin da subito decisivo con la sua classe e la sua concretezza in zona offensiva. Insieme a Victorha formato la coppia più forte dellaA, ma c’è ancora che ha dubbi e snobba i due come l’ex calciatoresnobbaL’ex calciatore ed allenatore Hernanè tornato a parlare in un’intervista a La Gazzetta dello ...