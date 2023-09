Associazione Mondragone Bene Comune | possiamo sapere qualcosa della Social Card?

Leggi su casertanotizie

(Di mercoledì 20 settembre 2023). Abbiamo già scrittoscellerata scelta del governo delle destre di spazzare via il Reddito di cittadinanza e abbiamo evidenziato per tempo i gravi limitiCarta Risparmio Spesa per l’acquisto di beni alimentari di prima necessità, cercando comunque di lanciare l’allarme per una sua gestione amministrativa scevra da ritardi, anomalie e tentativi clientelari: https://www.casertanotizie.com/politica/2023/06/03/ambc-appello-ai-comuni-per-la-carta-risparmio-spesa-2023/. Abbiamo letto in questi giorni che in tante città d’Italia molte persone non hanno ancora ottenuto lae rischiano di perdere il contributo economico a cui hanno diritto. Come si sa, c’era la scadenza del 15 settembre per il primo utilizzo del sussidio di 382 €, pena la decadenza del sostegno. Le risorse che erano previste per ...