Asia Argento e la dedica a se stessa | “Le mie priorità sono sobrietà | figli e lavoro”

(Di mercoledì 20 settembre 2023) “Oggi compio 48 anni, pubblico un selfie audace, ma non tanto per la mia nudità – a quella vi ho anestetizzati da quando ero una teenager – la verità è che per me è ancora complicato guardarmi allo specchio e dirmi che mi voglio bene per davvero. Che mi accetto per quella che. Che merito anche io il meglio”. Inizia così il lungo post Instagram cheha deciso dirsi nel giorno del suo compleanno, mettendosi a nudo, e non solo nello scatto che accompagna le parole. L’attrice fa un bilancio della sua vita fino a qui, senza remore né filtri, esibendo paure e fragilità: “Sto facendo degli sforzi incredibili per progredire ma a volte sta vita mi sembra una danza assurda, un passo avanti e due indietro. Non mi piacciono i compleanni, quelli degli altri per niente e i miei ancora meno”. Alle parole si ...

Il personaggio ha acceso la scintilla in Maïwenn quando vide la Maria Antonietta (2006) di Sofia Coppola , dove madame Du Barry era interpretata da.

Nel giorno del suo 48esimo compleanno, Asia ha scelto di regalarsi e di regalare al mondo un'immagine audace. Davanti a uno specchio, l'attrice ha catturato un selfie in cui appare completamente nuda.