Asia Argento | «A 48 anni è ancora complicato guardarmi allo specchio» | lo scatto audace per il compleanno

Curiosità: Asia Argento, all'anagrafe Aria Maria Vittoria Rossa Argento (Roma, 20 settembre 1975), è un'attrice, regista, sceneggiatrice, musicista e cantante italiana, attiva sia nel cinema italiano sia in quello internazionale. Nel corso della sua carriera ha vinto molti premi, tra cui due David di Donatello per la migliore attrice protagonista per Perdiamoci di vista (1994) e per Compagna di viaggio (1997) e un Nastro d'argento per Incompresa (2014), film da lei stessa diretto.

Era il 14 maggio quando Asia Argento aveva comunicato con estremo orgoglio di essere libera, "da oltre un anno", dalle droghe e dall'alcol e oggi, 20 settembre, nel giorno del suo compleanno ha scritt