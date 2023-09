Ascolti TV | Martedì 19 Settembre 2023 La Champions vince col 16 8% | Morgane 14 7% Floris 7 2% batte Berlinguer 6 5% | crolla Filorosso 2 1% Bene i film di Rai2 6 9% e Italia1 7 6%

Curiosità: Alessandro Borghese - 4 ristoranti, anche noto semplicemente come 4 ristoranti, è un talent show italiano di genere culinario in onda dal 2015 in prima serata su Sky Uno condotto dallo chef Alessandro Borghese. Dal 2016, come molte produzioni Sky, viene replicato in chiaro prima su Cielo e successivamente su TV8.

La Rai si arrende alla Champions League.19 settembre la tv di Stato domina il preserale e l' access prime time, ma non la prima ...tv, come funziona l'Auditel . La prima serata del 19 ...TV di19 settembre : ieri il palinsesto della prima serata ha offerto il primo episodio della nuova stagione di Morgane Detective geniale su Rai 1 e la partita di calcio di Champions ...

Ascolti TV | Martedì 19 Settembre 2023. La Champions vince col 16.8%, Morgane 14.7%. Floris (7.2%) batte Berli DavideMaggio.it