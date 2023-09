Ascolti TV di martedì 19 settembre | Morgane Detective geniale contro Lazio-Atletico Madrid | chi ha vinto

(Di mercoledì 20 settembre 2023) I programmi più visti in TV di19: consu Rai 1 esu Canale 5.TV di19: ieri il palinsesto della prima serata ha offerto il primo episodio della nuova stagione disu Rai 1 e la partita di calcio di Champions Leaguesu Canale 5. E ancora film, serie televisive e attualità. Ecco i dati auditel delle principali reti generaliste e cosa hanno scelto di guardare gli italiani. Rai 1Canale 5: lapareggia in campo ma vince ...

Curiosità: Alessandro Borghese - 4 ristoranti, anche noto semplicemente come 4 ristoranti, è un talent show italiano di genere culinario in onda dal 2015 in prima serata su Sky Uno condotto dallo chef Alessandro Borghese. Dal 2016, come molte produzioni Sky, viene replicato in chiaro prima su Cielo e successivamente su TV8.

tv19 settembre 2023: preserale e access prime time Canale 5: Paperissima Sprint ha ottenuto telespettatori (%); Rai Uno: Reazione a Catena è stato seguito da spettatori (%) nella ...La Rai si arrende alla Champions League.19 settembre la tv di Stato domina il preserale e l' access prime time, ma non la prima ...tv, come funziona l'Auditel . La prima serata del 19 ...

Ascolti TV | Martedì 19 Settembre 2023. La Champions vince col 16.8%, Morgane 14.7%. Floris (7.2%) batte Berli DavideMaggio.it