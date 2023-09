ASCOLTI TV 19 SETTEMBRE 2023 | MORGANE | LAZIO-ATLETICO MADRID | È SEMPRE CARTABIANCA | DIMARTEDÌ

(Di mercoledì 20 settembre 2023)TV 19· Martedì · Cumulati giornalieri per gruppo 24 H – x PT – x 24 H – x PT – x Tg1 Mattina – xTg1 – xUnoMattina – xStorie Italiane – xStorie Italiane – xÈMezzogiorno! – xTg1 + Tg1 Ec. – x + xAspettando La Volta Buona – xLa Volta Buona – xIl Paradiso delle Signore – xPres. La Vita in Diretta – xLa Vita in Diretta – xReazione a Catena – xReazione a Catena – xTg1 – xCinque Minuti + Affari Tuoi – x + x: Detective Geniale – xPorta a Porta – x Prima Pagina – xTg5 – xMorning News – x + xForum – xTg5 – xBeautiful – xTerra Amara – xUomini e Donne – x + xGrande Fratello – xLa Promessa – xPomeriggio 5 – xPomeriggio 5 + Saluti – xCaduta Libera – xCaduta Libera – xTg5 – xPaperissima Sprint Estate – x...

Curiosità: Little Big Italy è un programma televisivo italiano prodotto da Magnolia e trasmesso dall'emittente Nove a partire dall'8 aprile 2018.

Pomeriggio 5 vs Vita in diretta: ecco glidel 192023, chi ha ...- - > Numeri da record per l'Arena Opera Festival: oltre 400mila spettatori e una copertura mediatica nazionale e internazionale mai vista prima. Registra il miglior incasso di sempre la centesima ...

Ascolti tv e dati Auditel 18 settembre: Montalbano batte il Grande Fratello, Presadiretta giù dal podio Virgilio Notizie

Ascolti TV | Lunedì 18 settembre 2023. Grande Fratello fatica (18%), vince Montalbano (19.6%), Presadiretta sa DavideMaggio.it

L’appuntamento è per venerdì 22 settembre in prima serata sul Nove (e in streaming sulla piattaforma Discovery+): ritorna "Fratelli di Crozza", lo show comico che da anni è una certezza per qualità e ...Pomeriggio 5 vs Vita in diretta: ecco gli ascolti del 19 settembre 2023, chi ha vinto