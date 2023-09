Arriva instabilità sull' Italia | weekend bagnato alle porte

Leggi su agi

(Di mercoledì 20 settembre 2023) AGI - Con l'avvicinarsi dell'equinozio di autunno ecco che due fasi perturbate stanno per interessare il Mediterraneo centrale. Primo peggioramento in arrivo entro la prossima notte con piogge e temporali sparsi prima al Nord e poi anchee regioni tirreniche centrali. Tra venerdì e sabato dovremmo avere invece un secondo e più intenso passaggio perturbato ad opera di una vasta saccatura atlantica. Ultimi aggiornamenti del Centro Meteono che confermano unall'insegna dell'con rischio nubifragi specie nella prima parte. Temperature in generale calo su tutta la Penisola e su valori in linea o anche poco al di sotto delle medie. All'inizio della prossima settimana da monitorare invece l'isolamento di una goccia fredda in quota la quale potrebbe dispensare temporali per diversi giorni. ...