Arriva in Italia la pillola contro i postumi della sbornia | come funziona

(Di mercoledì 20 settembre 2023) Unaper eliminare gli effetti collaterali dell’ubriacatura.anche inl’integratore svedese Myrkl, che promette di evitare il malessere del giorno dopo. Già sbarcato in altri paesi europei, non viene vendutomedicinale maintegratore alimentare. Secondo i produttori, sarebbe in grado di scomporre il 70 percento dell’alcol ingerito nell’arco di 60 minuti, scindendolo in acqua e anidride carbonica. Diversi scienziati hanno però espresso alcune perplessità, prima fra tutte, quella che chi assume l’integratore possa essere spinto a bere di più. “Con Myrkl vogliamo promuovere uno stile di vita responsabile e spensierato”, si difende l’azienda, che raccomanda comunque di seguire le linee guida delle autorità sanitarie riguardo al consumo di alcol. L’indicazione è quella di ...

Curiosità: Arriva Italia è la holding italiana del Gruppo Arriva. Dal 2002 è presente nel mercato italiano, del quale detiene circa il 5%, fornendo servizi di trasporto passeggeri sia a livello urbano sia interurbano principalmente in Piemonte, Valle d’Aosta, Lombardia, Friuli Venezia Giulia e Veneto, oltre a servizi di collegamento con gli aeroporti di Torino e Milano.

Temperature minime stabili o in lieve rialzo al Nord - Ovest e sulla Sardegna ed in calo sul resto d', massime in generale diminuzione. Previsioni meteo per domani Al Nord Al mattino piogge e ..."Aspettate una settimana, la prossimala Nadef", ha aggiunto. Nel suo intervento il ministro ... "Per un paese come l'che ha 80 miliardi al minimo, purtroppo in continuo aumento, di ...

Santander, la chiusura delle filiali in Italia arriva dopo il migliore ... Milano Finanza

Arriva in Italia il nuovo spot Nespresso con George Clooney, Julia ... Engage

Nel corso della stagione arriva anche il cambio di nome in Sheriff Tiraspol ... Nella squadra che affronterà la Roma domani c’è anche un po’d’Italia: parliamo del tecnico Roberto Bordin, che in Serie ...Una pillola per eliminare gli effetti collaterali dell’ubriacatura. Arriva anche in Italia l’integratore svedese Myrkl, che promette di evitare il malessere del giorno dopo. Già sbarcato in altri ...