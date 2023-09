Armenia | la piazza insorge contro il governo per la «resa» sul Nagorno-Karabakh E Baku festeggia | «Sovranità ristabilita in un giorno» – Il video

Leggi su open.online

(Di mercoledì 20 settembre 2023) Si svolgeranno a partire da domani, mercoledì 21 settembre, i negoziati diretti tra Azerbaijan e separatisti armeni sullo status del, dopo il cessate il fuoco tra le parti raggiunto questa mattina con la mediazione di Mosca. Un ruolo, quello della Russia, che lo stesso leader del Cremlino ha tenuto oggi a mettere in evidenza: «Questi negoziati si svolgeranno con la mediazione della leadership del contingente russo di mantenimento di pace», ha puntualizzato Putin parlando al telefono con il primo ministro armeno Nikol Pashinian. Che in queste ore, però, deve fare i conti con un clima politico infuocato nel suo Paese. Migliaia di manifestanti si sono radunati dal pomeriggio di oggi davanti alla sede dela Erevan per protestarela percepita arrendevolezza delle autorità armene, ree di non ...