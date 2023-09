Arezzo | UFFICIALE | il dg rinnova fino al 2034!

(Di mercoledì 20 settembre 2023) In Serie C l'comunica che il direttore generale Paolo Giovannini ha prolungato il contrattoal 30 giugno 2034: "Un accordo...

Curiosità: Arezzo () è un comune italiano di 96 176 abitanti, capoluogo dell'omonima provincia in Toscana. Fu sede della più antica università della Toscana, e una delle prime in Europa. Conosciuta come città dell'oro e dell'alta moda è stata patria di artisti e poeti quali Francesco Petrarca, Giorgio Vasari, Guido Monaco, Guittone d'Arezzo, Pietro Aretino, Gaio Cilnio Mecenate, Spinello Aretino, Francesco Redi e nelle vicinanze di Michelangelo Buonarroti, Piero della Francesca, Luca Signorelli, Andrea Sansovino. Famosa per gli affreschi di Piero della Francesca all'interno della cappella della basilica di San Francesco e per il crocifisso di Cimabue all'interno della chiesa di San Domenico, è nota anche per l'importante Giostra del Saracino, che divide la città in 4 quartieri. Il quartiere di Porta Crucifera (conosciuto anche come "Colcitrone"), il Quartiere di Porta del Foro (conosciuto anche come "Quartiere di Porta San Lorentino"), il Quartiere di Porta Sant'Andrea e il Quartiere di Porta Santo Spirito (noto anche come "Quartiere della Colombina" e corrispondente all'antico Quartiere di Porta del Borgo).

Commenta per primo LFA Reggio Calabria comunica di aver perfezionato l'accordo con l'per il prestito temporaneo del portiere italo - argentino Marco Fecit (classe 2005), nella scorsa stagione al Grosseto in Serie D.LFA Reggio Calabria comunica di aver perfezionato l'accordo con la societàper il prestito temporaneo del diritto alle prestazioni sportive del portiere Marco Fecit . Italo - argentino classe 2005, nell'ultima stagione in serie D a Grosseto .

In Serie C l'Arezzo comunica che il direttore generale Paolo Giovannini ha prolungato il contratto fino al 30 giugno 2034: "Un accordo innovativo, perché mai mi era capitato di legarmi così a lungo a ...In casa Fenice Amaranto, la nuova Reggina, è la giornata dei portieri. Dopo le diverse ufficialità degli ultimi giorni, oggi è la volta degli estremi difensori. Uno di loro è stato già ufficializzato: ...