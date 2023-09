Aquaman 2 | pessimo esordio | spettatori lasciano la sala durante la proiezione di prova

(Di mercoledì 20 settembre 2023) Una scena in particolare avrebbe disturbato le persone andate ad assistere gratuitamente alla-test del film. Secondo indiscrezioni, in tanti se ne sarebbero andati prima della conclusione della pellicola

Curiosità: Il collegio è un docu-reality, prodotto da Magnolia-Banijay Italia, è un viaggio nel passato con l'obiettivo di superare l'esame di terza media e ottenere il diploma. La trasmissione arriva in Italia nel 2017, poco più di 13 anni dopo l'apparizione del titolo originale That'll Teach 'Em seguito da altre versioni internazionali.

Aquaman 2, anche il regista James Wan si fa beffe del pessimo ... Everyeye Cinema

Aquaman 2, gli spettatori hanno lasciato le proiezioni di prova (che ... Everyeye Cinema

e in queste ore la nota insider Grace Randolph ha rivelato che molte persone invitate ad una proiezione di prova di Aquaman 2 se ne sono andate in anticipo, per via della pessima qualità del film. La ...Il regista di Aquaman e il regno perduto, James Wan, ha preso in giro l'esilarante teaser trailer pubblicato pochi giorni fa, del suo stesso film, prossimo sequel della DC.