Ape Donna | la pensione anticipata per uscire dal lavoro a 61 anni di età

(Di mercoledì 20 settembre 2023) L’Ape socialeper le donne. Che permetta di andare ina 61di età. Ma anche la possibilità di usare laintegrativa perdala 64. Mentre Quota 103 sarà prorogata nel 2024. In attesa dell’obiettivo di legislatura: quota 41. Il governo Meloni apre il cantiere delle pensioni in attesa della prossima legge di bilancio. Intanto è ancora sul tavolo anche l’idea del part time negli ultimidicon l’assunzione di giovani. Il nuovo Anticipo Pensionistico consentirebbe di ricevere l’indennità di accompagnamento verso ladai 61/62. Invece dei 63 previsti attualmente. La platea è quella delle donne con una situazione di disagio ...

La nuovasostituirebbe così Opzione. Che attualmente consente di uscire dal lavoro a 58 anni con due figli e 35 anni di contributi. Così ne basterebbero di meno. Il Messaggero spiega ...Tra le ipotesi di modifica del sistema previdenziale con la legge di Bilancio, l'sociale ... 'Non ci sarà un uomo solo o unasola al comando, non è così'. Così la ministra per le Riforme e la ...

Pensioni: spunta "Ape Donna". Si va verso una conferma di "Quota 103" ma niente "41". Il capitolo previdenziale è una delle parti più importanti della prossima legge di bilancio. Mentre il lavoro ...