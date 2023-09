Antitrust | istruttoria su Ryanair | possibile abuso posizione dominante

Curiosità: La legislazione antimonopolistica, spesso indicata con il termine inglese antitrust, nel lessico giuridico definisce il complesso delle norme che sono poste a tutela della concorrenza sui mercati economici.

La nota Nella nota che accompagna l'annuncio dell'l'spiega che Ryanair da un lato sembra ostacolare l'acquisto - da parte delle agenzie - dei biglietti aerei direttamente dal ...L'Autoritàha avviato un'nei confronti di Ryanair per possibile abuso di posizione dominante.

Ryanair, Antitrust avvia istruttoria per abuso di posizione dominante Il Sole 24 ORE

L'Antitrust avvia un'istruttoria su Ryanair per abuso di posizione ... Open

La compagnia aereo low cost farebbe leva sulla posizione dominante detenuta nei mercati in cui opera per estendere il proprio potere anche nell'offerta di altri servizi turistici.L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha avviato un procedimento per possibile abuso di posizione dominante di natura escludente da parte di Ryanair DAC, primo operatore nel trasporto ...