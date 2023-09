Anticoncezionali e FANS | allerta per il rischio di trombosi se li usi | Grave comunicato

(Di mercoledì 20 settembre 2023) C’è sempre unnel mischiare i medicinali, soprattutto se si assumonoe antinfiammatori. Il pericolo è di sviluppare la. Sul foglietto illustrativo di ogni farmaco oltre agli effetti collaterali che può dare ci sono anche delle controindicazioni nel caso venga assunto insieme ad altre medicine. In linguaggio tecnico si tratta delle interazioni fra farmaci, una causa frequente di ricoveri ospedalieri anche in Italia. Spesso sono medicine comuni e che si assumono regolarmente a dare problemi perché giudicate innocue. Ci sono medicine che se assunte insieme possono dare luogo a effetti gravi – ilovetrading.itTra quelle più facili da trovare negli armadietti dei medicinali ci sono i contraccettivi ormonali e i farmaci antinfiammatori non steroidei (detti anche). Si tratta di pillole di ...

Curiosità: Per contraccezione si intendono dei metodi o dei dispositivi utilizzati per prevenire il concepimento, tuttavia per estensione il termine è utilizzato anche come sinonimo di controllo delle nascite o controllo della fertilità, riferendosi a metodi usati per prevenire la gravidanza (o per impedire l'impianto dell'embrione dopo il concepimento).

Allerta per le donne con diabete: hanno una predisposizione alla trombosi a causa della malattia Roma, 15 settembre 2023 - Nei paesi occidentali una persona ogni 37 secondi perde la vita per tromboemb ...L'uso concomitante di contraccettivi ormonali e di antinfiammatori non steroidei è correlato a un notevole aumento del rischio di tromboembolia venosa (tev). (ANSA) ...