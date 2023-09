Animali | Ucelli Mars | Lavoriamo per mondo sempre più a misura di pet?

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 20 settembre 2023) Milano, 20 set. (Adnkronos/Labitalia) - “Inabbiamo un motto unico, che recita ‘Ilche vogliamo domani comincia da come facciamo business oggi'. Siamo orgogliosi di quello che stiamo facendo in questo senso, con oltre 60 leader aziendali e 9000 associati riflettiamo infatti su come possiamo rendere ilun posto migliore non solo per i nostri lavoratori ma anche per i loro amici a quattrozampe”. Lo ha detto Yesim, amministratrice delegataItalia e general manager regioneSud Europa, a margine del workshop 'vibes, better office', organizzato da, Royal Canin ed AniCura, con il quale si è voluto aprire un confronto sul tema degli uffici-friendly e, più in generale, delle città a ...