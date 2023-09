Andrejs Grazulis | dal Mondiale a Trento | “Pronto per fare la differenza”

(Di mercoledì 20 settembre 2023) Una grande prestazione nei Mondiali di Basket 2023 vestendo la maglia della sua Lettonia:è appena tornato nei ranghi di Dolomiti Energia Trentino dopo aver disputato una grande Coppa del Mondo. Dopo aver osservato qualche giorno di meritato riposo, l’ala delle Aquile si rimetterà a disposizione della squadra cercando di portare tutta la sua esperienza per il raggiungimento dei futuri obiettivi dei neri. Le parole didi Dolomiti Energia(Credit foto – Aquila Basket)“Intanto ci sono le buone sensazioni del ritorno acon la mia famiglia. Ora ho qualche giorno di riposo e da martedì mi tufferò con entusiasmo in questa nuova avventura, la cosa importante per me dev’essere riuscire a restare ...

Curiosità: Andrejs Gražulis (Koknese, 21 luglio 1993) è un cestista lettone.

Orfana di Myles Stephens (ancora fermo per un affaticamento alla coscia destra) e di Andrejs Grazulis di rientro dal Mondiale (in tribuna con la famiglia, da martedì regolarmente in gruppo), l'Aquila ... l'orgoglio di trascinare una nazione piccola ma innamorata del basket come la Lettonia a giocarsi le medaglie con le grandi potenze mondiali: Andrejs Grazulis ora vuole tornare a vivere e far vivere ...

Dolomiti Energia Trentino, sempre senza Stephens e Grazulis, fatica a trovare percentuali al tiro e perde alla grande: 77-92. L'ala lettone, grande protagonista della FIBA World Cup 2023, è tornata in Italia in vista della nuova stagione con la Dolomiti Energia