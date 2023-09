Andreazzoli | «Inter? Siamo stati graziati! Un solo aspetto negativo»

Leggi su inter-news

(Di mercoledì 20 settembre 2023)si è presentato in conferenza stampa dopo l’esonero di Zanetti e il suo ritorno sulla panchina dell’Empoli. Il tecnico, che domenica alle 12.30 sfiderà l’di Inzaghi al Castellani, svela il discorso fatto ai suoi ragazzi ANSIA – Aurelioè il nuovo allenatore dell’Empoli che ha recentemente esonerato Paolo Zanetti. Il tecnico toscano non nasconde l’ansia in vista della sfida con l’in programma domenica al Castellani: «Tutto quello che è successo va messo alle spalle per guardare avanti. Dovremo essere noi bravi a creare entusiasmo. Se devo dire unè l’ansia di dover lavorare in tre/quattro giorni per la partita di domenica perché, per come sono fatto io, ho bisogno di tempo. Devi scegliere e sperare di indovinare». GRAZIATI – ...