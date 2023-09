Andrea Piazzolla si difende | patrimonio Gina Lollobrigida speso come voleva | era autonoma

Leggi su tg24.sky

(Di mercoledì 20 settembre 2023) “Era la persona piùe indipendente che io abbia mai conosciuto in ogni aspetto della sua vita". Lo ha detto in un'intervista al quotidiano Il Corriere della Sera, il factotum dell’attricemorta lo scorso gennaio. Nei suoi confronti la pm Eleonora Fini ha chiesto la condanna a sette anni e mezzo per circonvenzione di incapace. Il 5 ottobre è prevista la sentenza.