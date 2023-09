Andrea Lo Cicero papà bis | «Vi presento il nostro secondo orgoglio» Poi il dolce messaggio per la moglie

Curiosità: Andrea Lo Cicero Vaina (Catania, 7 maggio 1976) è un ex rugbista italiano, il cui ruolo in carriera era quello di pilone sinistro. Soprannominato "Barone" per via delle ascendenze nobiliari della sua famiglia, vanta 103 presenze nella nazionale italiana, con la quale ha preso parte a quattro edizioni della Coppa del Mondo di rugby.

Loè sicuramente stato uno dei grandi protagonisti de L'Isola dei Famosi 2023 . L'ex rugbista è riuscito ad approdare nella finale della passata edizione del reality show condotto da ...In ogni puntata gli chef Franco Aliberti, Cesare Battisti, Antonioe Pietro Carlo Pezzati, ... mentre lo chefMainardi racconterà storie di innovazione agricola direttamente dai luoghi di ...

Andrea Lo Cicero diventa papà bis, l'annuncio: «Vi presento il nostro secondo orgoglio». Poi il dolce messaggi ilmessaggero.it

Andrea Lo Cicero papà del secondo figlio Dante, la moglie era ... Fanpage.it

Andrea Lo Cicero è diventato da qualche giorno papà per la seconda volta. L’ex rugbista ed ex concorrente de L'Isola dei famosi lo ha annunciato su Facebook. «Buongiorno vi presento il nostro secondo ...Andrea Lo Cicero è diventato da qualche giorno papà per la seconda volta. L’ex rugbista ed ex concorrente de L'Isola dei famosi lo ha annunciato ...