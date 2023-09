Anche la Rai | dopo Mediaset | diventa un affare di famiglia

(Di mercoledì 20 settembre 2023) Il Giambruno Rai è Pacchetti. Inguaiala moglie, promuove l’amico Il Foglio, di Carmelo Caruso, pag. 8 Il Giambruno minore, che Pacchetti ha indicato caporedattore del Tgr Sardegna (è stato comunicato alla redazione) è Ignazio Artizzu. E’ marito di Incoronata Boccia, a sua volta, nominata vicedirettrice del Tg1. Lui è della Lega, lei di Fdi. Ormai è noto: in Rai, e al governo, si fanno le riunioni e lavatrici insieme. Era da settimane, da quando Artizzu è rientrato in Rai (e si capirà perché) che si ragionava della sua nomina, ma è sembrato troppo pure all’Usigrai, il sindacato impegnato ad ascoltare, ogni mattina, su Radio 1, Marcello Foa, Barbie stramba (ieri ha offerto asilo radiofonico a Massimo Citro Della Riva, il medico sospeso dall’Ordine, uno svalvolato antivaccinista). Da quarantacinque giorni, Artizzu si è dimesso da capo ufficio stampa del governatore sardo Solinas. ...

Curiosità: Rai - Radiotelevisione italiana S.p.A., conosciuta come Rai, è la società concessionaria in esclusiva del servizio pubblico radiofonico e televisivo in Italia. È il primo polo televisivo in Italia e una delle più grandi aziende di comunicazione d'Europa, il quinto gruppo televisivo del continente. Nata nel 1924 con il nome di Unione radiofonica italiana, divenne Ente Italiano per le Audizioni Radiofoniche (EIAR) nel 1927, poi Radio Audizioni Italiane (RAI) nel 1944 e infine Rai - Radiotelevisione Italiana nel 1954.

