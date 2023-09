Amazon inserisce nelle linee guida per chi si autopubblica un capitolo sull’intelligenza artificiale

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 20 settembre 2023) Dopo averci pensato un po’,ha inseritodi KDP unriservato all’Intelligenza. In altri termini ha chiesto agli autori di specificare se e come viene utilizzata nella realizzazione del libro, facendo distinzione tra un contenuto generato dall’IA e uno revisionato con l’ausilio dell’IA. Per evitare malintesi con gli autori, la spiegazione pubblicata nel sito è molto dettagliata. “Generato dall’IA: per contenuto generato dall’IA si intendono testo, immagini o traduzioni creati da uno strumento basato su IA. Se hai utilizzato uno strumento basato sull’IA per creare il contenuto effettivo (testo, immagini o traduzioni), questo viene considerato “generato dall’IA”, anche se successivamente hai apportato modifiche sostanziali. Rivisto dall’IA: se ...