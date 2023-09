Alto impatto San Lorenzo e Vicarìa a Napoli | un arresto e sequestri

Leggi su puntomagazine

(Di mercoledì 20 settembre 2023) Operazione dinei Quartieri San. In campo 300 operatori. Diverse le perquisizioninei quartieri San. Proseguono i servizi di controllo straordinario del territorio da parte della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza. Le aree interessate oggi sono quelle del centro di, in particolare dei Quartieri “San-Vicaria”. Dalle prime ore del mattino, infatti, circa 300 operatori delle diverse forze dell’ordine hanno effettuato decine di perquisizioni. L’attività ha consentito di arrestare un uomo per detenzione illecita di sostanze stupefacenti, quest’ultimo è ...