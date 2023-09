Alto Impatto Napoli | Battilocchio FI a Notizie com | “Ripristinata la legalità | avvieremo progetti di riqualificazione””

Leggi su notizie

(Di mercoledì 20 settembre 2023) Maxi blitz delle forze dell’ordine nel centro storico di. Trecento uomini delle forze dell’ordine hanno messo a tappeto soprattutto i quartieri San Lorenzo e Vicaria. L’operazione si chiamae rientra tra quelle portate a termine nelle grandi città italiane nelle ultime settimane, dopo gli ultimi episodi di criminalità. L’attività ha consentito di arrestare un uomo per detenzione di droga, perché sorpreso in un appartamento con denaro contante, un impianto di videosorveglianza con telecamere di vigilanza. Durante il blitz sono state individuate altre due piazze di spaccio, nelle quali sono state sequestrate eroina, hashish e marijuana, materiale per confezionare la droga, armi e munizioni, oltre che orologi di valore, denaro contante, walkie talkie, merce contraffatta e macchinari per il confezionamento, video slot ...