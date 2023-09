All' Onu Zelensky ricorda che la guerra è globale | il costo umano è ucraino ma Lavrov non è in ascolto

Curiosità: L'Organizzazione delle Nazioni Unite, in sigla ONU, abbreviata in Nazioni Unite, è un'organizzazione intergovernativa a carattere mondiale. Tra i suoi obiettivi principali vi sono il mantenimento della pace e della sicurezza mondiale, lo sviluppo di relazioni amichevoli tra le nazioni, il perseguimento di una cooperazione internazionale e il favorire l'armonizzazione delle varie azioni compiute a questi scopi dai suoi membri. L'ONU è l'organizzazione intergovernativa più grande, più conosciuta e più rappresentata a livello internazionale. Ha sede sul territorio internazionale a New York, mentre altri uffici principali si trovano a Ginevra, Nairobi e Vienna.

Biden e ZelenskyPerché Pechino non vuole Taiwan'Assemblea dell'Zelenskyper parlare di una pace senza data di scadenza Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha partecipato ...Zelensky tuona: 'Dovete fare di più per la pace. Mosca detiene un seggio illegalmente' Il presidente Zelensky è impegnato nel Consiglio di sicurezza dell', che ha indetto una sessione dedicata'Ucraina,...

Il presidente ucraino ha deciso di lasciare il Consiglio di sicurezza Onu prima che il ministro degli esteri russo prendesse la parola. Lavrov: "I rischi di un conflitto globale stanno crescendo" ...Nazioni Unite (New York), 20 set. (askanews) - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato davanti al Consiglio di sicurezza delle ...