Allenatore di calcio picchiato dal genitore perché critica il figlio | ricoverato per trauma cranico

(Di mercoledì 20 settembre 2023) Colpito violentemente alla testa per aver osatore ildurante un allenamento. Undidi 62 anni èin ospedale con undopo essere statodaldi uno dei ragazzini, dai 9 agli 11 anni, che stava allenando nel campo sportivo di Graffignana, provincia di Lodi. Il 62enne ha perso conoscenza e immediatamente altri genitori hanno allerta il 112. Il soccorso sanitario è arrivato sul posto con un’eliambulanza che lo ha trasportato al policlinico San Matteo di Pavia. I carabinieri, arrivati subito sul posto, hanno identificato diverse persone tra i presenti per cercare di ricostruire esattamente l’accaduto: l’ipotesi è appunto che l’aggressore non abbia visto di buon ...

Curiosità: Questa è la lista completa commissari tecnici della nazionale di calcio dell'Italia. L'insolita denominazione di commissario tecnico che contraddistingue l'allenatore della nazionale calcistica italiana è dovuta al fatto che, ai suoi albori, la squadra fosse guidata da una «commissione tecnica» (di cui facevano parte allenatori dei club, dirigenti, preparatori atletici, arbitri e, talvolta, persino giornalisti sportivi), anziché da una singola persona. Il compito della commissione era quello di allestire il campo da gioco, convocare i giocatori e preparare il vestiario mentre preparare atleticamente e allenare la squadra poteva competere a tutti i membri della commissione, oppure essere nominato un singolo componente della stessa a tale scopo o anche chiamare una persona esterna.

... nel grande. Sicuramente l'età non è un criterio da tenere in considerazione per scegliere un nuovo". window.eventDFPreadygoogletag.cmd.push(function(){googletag.display("rcsad_...Primo tra tutti, ovviamente, il ritiro dalgiocato arrivato pochi mesi fa: 'Ho deciso di ... 'Secondo me la Nazionale ha avuto la fortuna di trovare unlibero nel suo miglior momento. ...

L’ex tecnico del Milan sarà il c.t. della Nazionale per i prossimi tre anni. Obiettivo centrare la qualificazione a Euro 2024 e ai Mondiali del 2026 ...Tornando al calcio, dal cambio di nome – e di proprietà del club ... che in Serie A ha esperienze solamente come vice-allenatore di Siena ed Hellas Verona. L’allenatore è sulla panchina dello Sheriff ...