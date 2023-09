Allenatore di calcio picchiato da un papà perché critica il figlio | ricoverato in ospedale

Curiosità: Questa è la lista completa commissari tecnici della nazionale di calcio dell'Italia. L'insolita denominazione di commissario tecnico che contraddistingue l'allenatore della nazionale calcistica italiana è dovuta al fatto che, ai suoi albori, la squadra fosse guidata da una «commissione tecnica» (di cui facevano parte allenatori dei club, dirigenti, preparatori atletici, arbitri e, talvolta, persino giornalisti sportivi), anziché da una singola persona. Il compito della commissione era quello di allestire il campo da gioco, convocare i giocatori e preparare il vestiario mentre preparare atleticamente e allenare la squadra poteva competere a tutti i membri della commissione, oppure essere nominato un singolo componente della stessa a tale scopo o anche chiamare una persona esterna.

ROMA - Per l'Équipe è il migliordella Ligue 1 della settimana. Non è servita troppa fantasia ai colleghi francesi per assegnare il titolo a Francesco Farioli . Venerdì sera, al Parco dei Principi, il Nizza ha battuto il ...Intervistato da The Athletic, Solskjaer ha ricordato l'esperienza vissuta daal Manchester United , in particolare del ritorno ai Reds di Cristiano Ronaldo ...

Valmontone 1921, Salvatore Cangiano è il nuovo allenatore RomaToday

Amelia, ex portiere della Roma, Livorno, Perugia, Genoa, Milan tra le altre e campione del Mondo nel 2006, e attuale allenatore dell'U18 del Frosinone, è stato il primo portiere italiano a segnare un ...In un'intervista radiofonica, Micol Incorvaia ed Edoardo Tavassi hanno commentato le dichiarazioni fatte da Signorini a Verissimo sul cast del GFVip7 ...