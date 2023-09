Alla guida senza patente | provoca un incidente e scappa | identificato e denunciato

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 20 settembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiIl Corpo di Polizia Municipale di Benevento ha rimosso tra ieri e oggi tre autovetture prive di copertura assicurativa RCA in vari punti della Città. Comminate sanzioni amministrative per svariate migliaia di euro e disposto il sequestro dei tre veicoli per la successiva confisca amministrativa. Inoltre, qualche giorno fa un cittadino della Provincia di Benevento, in seguito a un sinistro stradale con fuga, è stato deferito all’Autorità giudiziaria in stato di fermo per averto un’autovetturapossedere ladi, poichè revocata sin dal maggio 2014. Allo stesso sono state comminate altre sanzioni amministrative, poichè il veicolo non aveva la prescritta copertura assicurativa RCA, non era stato sottopostorevisione periodica e per essersi allontanato ...