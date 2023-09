Alguacil | «Inter forte | ma diamo valore a noi! Serve personalità»

(Di mercoledì 20 settembre 2023)ha parlato di Real Sociedad-, spronando i suoi a fare una grande partita contro i meneghini. Il tecnico dei baschi invoca. Le sue parole a Prime Video SOFFRIRE ?carica i suoi: «Ovviamente mi piace sentir dire che la Real Sociedad gioca bene, ma sicuramente mi piacerebbe sentir dire che vince sempre. Questo, comunque, vuol dire che stiamo facendo un percorso importante, perché capisco che per poter vincere sia necessario giocare bene e riconosco che molte volte siamo stati superiori ai nostri avversari. Ma non basta solo questo: conta esserci nei momenti decisivi, saper difendere, soffrire e giocarsela. E facendo questo ulteriore salto, riuscendo a saper soffrire nei momenti più difficili della partita, sicuramente saremo in grado di competere con tutte le grandi squadre. Allora tutti ...

(3 - 5 - 2): Sommer; Pavard, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro. All. Inzaghi.risponderà con un 4 - 3 - 3 con Remiro tra i pali, Traoré, Zubeldia, Le Normand e Munoz ... volato in Portogallo con un umore decisamente diverso da quello dell'. Il pareggio di Genova, ...

L'Inter si rituffa nel clima Champions League e lo fa con una consapevolezza diversa, dovuta dall'ottima partenza in campionato, dal sonante 5-1 del derby, ma anche - se non soprattutto - dall'eredità ...Real Sociedad-Inter è la partita del Girone D di Champions, si gioca alle 21 all’Estadio Municipal de Anoeta. Diretta tv e streaming in chiaro (solo per abbonati) su Amazon Prime Video. Le ultime news ...