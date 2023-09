Alberto di Monaco esclude dal trono Charlene e discute con William

Leggi su dilei

(Di mercoledì 20 settembre 2023)disi sono incontrati a New York, insieme all’ex CEO di Microsoft, Bill Gates. L’occasione è quella dell’Earthshot Summit. Entrambi i Principi si trovano nella Grande Mela senza le rispettive mogli,die Kate Middleton, ed entrambi non sembrano sentirne troppo la mancanza. Ma procediamo con ordine. Kate Middleton sostituiscea Palazzoè partito per New York lasciando Kate Middleton sola a casa coi tre figli, George, Charlotte e Louis. La Principessa del Galles non ha certo il tempo per annoiarsi, anche perché in assenza del marito è lei a rappresentare egregiamente la Monarchia in Gran Bretagna, visitando anche la base aeronautica nel ruolo di Comandante in capo. Ha talmente tanto potere che sono tornate a ...