Al Via Sud Invest | non convincono le Zes uniche proposte dal Ministro Fitto

Curiosità: La Via Francigena, Francisca o Romea, è parte di un fascio di percorsi, detti anche vie romee, che dall'Europa occidentale, in particolare dalla Francia, conducevano nel Sud Europa fino a Roma proseguendo poi verso la Puglia, dove vi erano i porti d'imbarco per la Terrasanta, meta di pellegrini e di crociati.

Il femminicidio è avvenuto nell'abitazione della coppia, inFlavio Gioia a Battipaglia. In casa, al momento dell'omicidio, non erano presenti i due figli. Non è ancora chiaro se qualche vicino ...Ma i leader dei paesi indi sviluppo dicono che quello in Ucraina non è l'unico conflitto in ... Al suo tentativo di allargare il supporto per la causa ucraina, i principali leader del "del ...

Fitto e il neocentralismo sul Sud: con le nuove norme, via le nomine ... Il Riformista

Pnrr, via libera alle modifiche per la quarta rata, a Sud il 50% delle ... Il Manifesto

Rec News lontani dal mainstream. Notizie indipendenti dall'Italia e dal mondo. Dir.Zaira Bartucca. Leggi le news ultimora, gli approfondimenti, le inchieste e le recensioni e naviga tra le sezioni tem ...Il 21 settembre a ingresso libero. Gli organizzatori: “Sorgane ed ex-Astor, contesti che le istituzioni ricordano soltanto quando servono ad alimentare divisioni e scontro sociale” ...