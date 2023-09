Al Parco di Ercolano aperture straordinarie per le Giornate Europee del Patrimonio con “Patrimonio InVita”

(Di mercoledì 20 settembre 2023) Ildipartecipa alle GEP –delndo i visitatori ad approfittare di ulteriori opportunità di visita nel weekend del 23 e 24 Settembre. IlArcheologico dicoglie la proposta dell’iniziativa Europea delle GEP –del– con la declinazione italiana in “” e

Curiosità: Gli scavi archeologici di Ercolano hanno restituito i resti dell'antica città di Ercolano, seppellita sotto una coltre di ceneri, lapilli e fango durante l'eruzione del Vesuvio del 79, insieme a Pompei, Stabia e Oplonti.

... un ponte che dovrà servire a far conoscere le nostre bellezze dalle ville vesuviane al... La cerimonia si è svolta alla presenza del sindaco di, Ciro Buonajuto; del vice presidente del ...Ilaccoglierà il pubblico anche per l'intera giornata di domenica 24 settembre con l' ... che presenta nel triclinio uno dei più bei mosaici geometrici in bianco nero dell'intera. I ...

Il Parco Archeologico di Ercolano coglie la proposta dell'iniziativa Europea delle Gep – Giornate Europee del Patrimonio ...