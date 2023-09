Al Fatebenefratelli un corso sull’ecocardiografia da stress e la valutazione del flusso coronarico

Curiosità: L'ospedale Fatebenefratelli e Oftalmico è un ospedale di Milano, che dal 2016 fa parte, insieme ad altre strutture, dell'ASST Fatebenefratelli Sacco.

Ennesimo incidente a Milano. Domenica sera, pochi minuti dopo le 20, per cause ancora indi accertamento, una donna è stata investita da una moto in via Emilio De Marchi. Soccorsa ...Sono stati soccorsi e trasportati in ambulanza negli ospedali San Pio edi Benevento e all'Arienzo di Caserta. Nessuno di loro sarebbe in pericolo di vita . Sono ingli ...

La sala convegni dell'Ospedale Sacro Cuore di Gesù Fatebenefratelli di Benevento ospiterà nei giorni 22 e 23 settembre 2023, a partire dalle ore 9.00, un corso teorico pratico sull'ecocardiografia da stress e studio del flusso coronarico.