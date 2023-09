Al Coop.fi di Pistoia parte la raccolta bottiglie pet installato oggi un ecocompattatore

(Di mercoledì 20 settembre 2023) Inaugurato questa mattina nel parcheggio del supermercato dil’per il recupero e il riciclo delledi plastica. Per i soci e clienti un punto o un centesimo per ogni bottiglia conferita. Agli undici compattatori già attivi nei.fi, se ne aggiungeranno altri nelle prossime settimane Firenze, 20 settembre 2023. È stato inaugurato questa mattina al.fi di, in Viale Adua, l’per ladiin PET conferite dai consumatori, alla presenza di Gabriele Sgueglia, Assessore alle Politiche Ambientali del Comune die di Marco Leporatti, Presidente Sezione soci. All’inaugurazione di questa mattina, ...

Curiosità: Coop Italia è un sistema di cooperative italiane che comprende una rete di superette, supermercati e ipermercati. Il marchio è attribuito alle cooperative di consumatori consociate a Coop Italia, a sua volta aderente alla Lega nazionale cooperative e mutue.

Inaugurato questa mattina nel parcheggio del supermercato di Pistoia l'ecocompattatore per il recupero e il riciclo delle bottiglie di plastica.