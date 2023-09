Al cimitero di Ancona arriva l' app Aldilapp | come trovare i defunti sepolti

Curiosità: Il cimitero di guerra di Ancona, o Ancona War Cemetery, è un cimitero per i militari britannici e del Commonwealth caduti durante la seconda guerra mondiale che si trova in località Tavernelle, ad Ancona.

... ebbene, a quanto pare non è così, perché Falde ci segnala la scoperta di un vasto(lui lo ... Robbie Mitchell ci porta invece molto più vicino a noi, in Italia, precisamente ad Osimo (). ...La salma della donna è al momento sepolta neldi Vieste (FG). Terminano, quindi, in ... Il Presidente della Provincia diDaniele Carnevali ha ricordato Brunella Chiù a quasi un anno dall'...

UN'APP DIGITALIZZA I CIMITERI DI ANCONA Comune di Ancona

Ancona, il cimitero è digitale: con "Aldilapp" tutti i defunti in un clic il Resto del Carlino

Sul tavolo proposte che vanno dall’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, all’ampliamento e potenziamento della rete SAI, fino alla gestione delle situazioni delle città di frontiera e dei ...ANCONA Trovare la tomba di un parente, posare un fiore a distanza e perfino lasciare le proprie condoglianze. Sono solo alcune delle possibilità offerte da Aldilàpp, ...