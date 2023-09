Ahsoka e Le Guerre dei cloni dimenticate nel tempo

Curiosità: Ahsoka Tano è un personaggio immaginario dell'universo fantascientifico di Guerre stellari. Compare per la prima volta nel film d'animazione Star Wars: The Clone Wars del 2008, per poi avere un ruolo centrale nella serie omonima. È apparsa in seguito in altre serie animate come Star Wars Rebels, Star Wars: Forces of Destiny e Star Wars: Tales of the Jedi. Il personaggio è doppiato da Ashley Eckstein, mentre ad interpretarlo nelle serie televisive The Mandalorian, The Book of Boba Fett e Ahsoka (come protagonista della serie TV) è Rosario Dawson. Inoltre, è la protagonista del romanzo omonimo.

... il maestro Jedi decaduto ha portato la sua padawanTano in un viaggio nel passato attraverso numerosi punti cruciali della loro storia, tra cui ledei Cloni - quandoera ancora ...Di certo, cominciare la propria iniziazione al mondo diStellari creato nel lontanissimo 1977 da George Lucas con la miniserienon è affatto consigliabile.

Star Wars: Ahsoka, Hayden Christensen celebra il suo ritorno in ... Cinematographe.it

Ahsoka: tutti i riferimenti alle Guerre dei Cloni nell'episodio 5 BadTaste.it Cinema

L'episodio 6 di Ahsoka è disponibile da questa notte su Disney+ e nel finale vengono date alcune conferme tanto attese ...il maestro Jedi decaduto ha portato la sua padawan Ahsoka Tano in un viaggio nel passato attraverso numerosi punti cruciali della loro storia, tra cui le Guerre dei Cloni - quando Ahsoka era ancora ...