Aglio e cipolla | ottimi per unghie con micosi Ecco il preparato di mia nonna

Leggi su pianetadonne.blog

(Di mercoledì 20 settembre 2023)sono i protagonisti di un rimedio delladavvero efficace per curare lealle. Capita, purtroppo, che ledi mani e piedi subiscano l’attacco di funghi come il Trichophyton, l’Epidermophyton e la Candida albicans, di muffe e lieviti come l’Aspergillus. Che cosa sono leungueali o le onicoLeungueali o onicosono infiammazioni alledovute a microorganismi che nutrendosi delle lamine, possono compromettere la resistenza e la durezza delle stesse, fino a sfaldarle completamente. A favorirne la proliferazione sono sicuramente gli ambienti umidi e caldi, come le scarpe ad esempio. Inoltre, i micro-traumi dovuti alle calzature troppo ...