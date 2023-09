Agenzie per il Lavoro | si conferma la carenza di tecnici e operai specializzati

(Di mercoledì 20 settembre 2023) Bergamo. Rallentano le richieste di lavoratori in somministrazione pervenute alleper ilda parte delle aziende bergamasche. Complessivamente, nel secondo trimestre 2023, c’è infatti una diminuzione del 5,1% rispetto allo stesso periodo del 2022, principalmente determinata dall’andamento in flessione delle richieste di lavoratori non qualificati. Resta sempre alta, al contrario, la domanda di personale tecnico e di. Sono alcune delle indicazioni che emergono dall’analisi dell’Osservatorio Confindustria Bergamo –per ilrelativa a maggio, giugno e luglio 2023. Anche nel secondo trimestre, in base alle richieste ricevute dalleda parte delle imprese bergamasche, i conduttori di impianti si ...

Curiosità: Le agenzie per il lavoro (abbreviazione ApL), in Italia, sono imprese preposte all'attività di collocamento al lavoro.

... il pagamento della rata di febbraio 2024, dove possibile, avverrà in contanti presso le... ha reso disponibili ai pensionati coinvolti in tale accertamento le seguenti diverse modalità...... nell'ambito delle quali questa risorsa può essere utilizzatacreare aria e carburantemissili e sostenere l'abitazione umana. Lespaziali prevedono di inviare rover e esseri umani ...

'I partiti Ridotti ad agenzie per gestire le risorse statali' laRegione

Agenzie per il lavoro, la francese Proman arriva in Italia in partnership con iziwork Il Sole 24 ORE

Acqua vietata a Faleria. Troppo elevati i valori di arsenico rilevati dall'Arpa (agenzia regionale per la protezione ambientale) del Lazio per consentirne l’uso. I campionamenti ...Il Consiglio di Stato chiarisce come si determina la sanzione alternativa alla demolizione ai sensi dell’art. 34, comma 2 del d.P.R. n. 380/2001 ...