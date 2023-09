(Di mercoledì 20 settembre 2023) (Adnkronos) – “Per il progettoG verranno coinvolte oltre 250 famiglie fragili che verranno seguiti da genitori esperti. Tra queste famiglie ci saranno anche quelle da una mamma o da un papà e si lavorerà indifferentemente dalle caratteristiche della loro provenienza”. Lo ha detto il direttore generale di, Antonio, a margine della conferenza stampa di presentazione del progetto promosso da Prénatal con il Ministero per la Famiglia, in collaborazione con, dal nome ‘Genitori’, tenutasi a Palazzo Ferrajoli a Roma. il Giornale dell'Umbria - il giornale on line dell'Umbria.

Curiosità: Il MOIGE (MOvimento Italiano GEnitori) è un'associazione di promozione sociale italiana impegnata in ambito sociale ed educativo per la protezione dei minori, che ritiene «minacciati dalla pedofilia, dal bullismo o da spettacoli televisivi violenti e volgari», e per la tutela dei diritti dei genitori. Esso inoltre afferma che il proprio scopo associativo consiste nello svolgimento di un'azione «apartitica e aconfessionale» «per la promozione e la tutela dei diritti dei genitori e dei minori nell'ambito della vita sociale». Dal 2008 fa parte del FoNAGS (Forum nazionale delle associazioni dei genitori nella scuola), istituito presso il Ministero dell'Istruzione, con lo scopo di creare un tavolo permanente di confronto tra il mondo dei genitori e il Ministero.

... crediamo siano fondamentali azioni di supporto alla fragilità di papà e mamme" le parole di Antonio, Direttore Generale"mai come in questo periodo occorre intervenire in modo fattivo ...... economico e istituzionale "Siamo lieti di avviare questo progetto che mira a sostenere la genitorialità fragile " ha sottolineato Antonio, Direttore generale" In un momento in cui l'...

Affinita (Moige): "Con Generazione G aiutate 250 neofamiglie” Adnkronos

Aziende in rete per sostenere la genitorialità Avvenire

Un'alleanza tra il mondo sociale, economico e istituzionale “Siamo lieti di avviare questo progetto che mira a sostenere la genitorialità fragile – ha sottolineato Antonio Affinita, Direttore generale ...ROMA (ITALPRESS) – Rilanciare la natalità, supportare i nuovi genitori, aiutare le famiglie: Prenatal lancia Generazione G (Generazione Genitori) un progetto che prevede una raccolta fondi volta ad af ...