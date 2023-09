AEW | Jericho chiama Edge | “sarebbe un’opportunità per lui e la compagnia”

(Di mercoledì 20 settembre 2023) Il futuro diè ancora incerto, ma Chrisè convinto che l’eventuale passaggio del Rated R Superstar in AEWper entrambi. In un’intervista con Josh Martinez di Superstar Crossover,ha dichiarato che, come lui stesso in passato, ha fatto tutto quello che poteva nella WWE.“In WWE, non c’era molto altro che potessi fare lì. Sei lì per molti anni, e hai lottato con tutti, e va bene. Ma è sempre bello sorprendere il pubblico e presentarsi con nuovi obbiettivi. Penso in, ci sono molti wrestler che sono così, hanno già fatto tutto quello che potevano fare lì (WWE). Per lui venire in AEW,una nuova mano di vernice“. Una grande opportunità per entrambiha poi ...

Curiosità: Chris Jericho, pseudonimo di Christopher Keith Irvine (Manhasset, 9 novembre 1970), è un wrestler, cantante e attore canadese nato negli Stati Uniti, sotto contratto con la All Elite Wrestling.

Speaking on a recent edition of the "Superstar Crossover" podcast, Chris Jericho commented on the possibility of the Rated R Superstar coming to All Elite Wrestling.