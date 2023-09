(Di mercoledì 20 settembre 2023) Jakepuò vantare una più che discreta carriera in WWE e la sua militanza in AEW fin dal primo episodio di Dynamite, ma ha anche un curriculum di tutto rispetto nelle MMA, con un record positivo di 3-0-1 in. Da250, nell’ottobre del 2020,non ha più combattuto e si è concentrato sulla sua carriera di wrestler, cosa che lo ha portato ad un brusco addio alle arti marziali miste. Preso in giro In precedenzaaveva dichiarato che sperava di tornare nella gabbia nel 2022, e aveva persino programmato un incontro per l’ottobre di quell’anno, ma questo non è avvenuto. Durante una sessione di autografi virtuale con K & S WrestleFest, Jakeha confermato di essersi ufficialmentetoMMA dopo che ...

AEW: Jack Hager si ritira dalle MMA, dissapori con la Bellator Zona Wrestling

