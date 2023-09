ADL non è partito per la trasferta | non assisterà all’esordio in Champions

Sigle

Advanced Distributed Learning – iniziativa del Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti relativa all'e-learning, collegata a SCORM;

– iniziativa del Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti relativa all'e-learning, collegata a SCORM; American Dialect Society – società per lo studio e la promozione dell'Inglese americano e dei suoi dialetti;

– società per lo studio e la promozione dell'Inglese americano e dei suoi dialetti; Anti-Defamation League – associazione contro la diffamazione del popolo ebraico;

– associazione contro la diffamazione del popolo ebraico; Arthur D. Little – società di consulenza manageriale;

– società di consulenza manageriale; Assertion definition language – in informatica, Linguaggio di definizione delle Asserzioni;

– in informatica, Linguaggio di definizione delle Asserzioni; Activities of daily living – indicatore per misurare il grado di autonomia di una persona nel compiere le sue attività basilari;

– indicatore per misurare il grado di autonomia di una persona nel compiere le sue attività basilari; Agenda Digitale Locale – documento di riferimento informativo ed attuativo di un ente locale per il digitale.

– documento di riferimento informativo ed attuativo di un ente locale per il digitale. Analisi Discriminante Lineare -

Codici

ADL – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto di Adelaide (Australia)

ADL – codice vettore ICAO di Aero Dynamics

adl – codice ISO 639-3 della lingua galo

Mineralogia

Adl – abbreviazione di adularia

Altro

AdL – abbreviazione di L'Avvenire dei Lavoratori, quotidiano svizzero

