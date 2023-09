Acampora | “A Benevento errori di tutti | ho firmato in bianco per il Bari”

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 20 settembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiUn addio al fotofinish, dopo aver ribadito più volte a Marcello Carli di ritenere il suo ciclo alconcluso. Gennaroha salutato la Strega a fine mercato, ritrovando la serie B con la maglia del. L’ex centrocampista giallorosso è stato presentato ufficialmente questo pomeriggio dalla società pugliese e ha ricordato la trattativa che lo ha portato alla corte di Mignani. “Ringrazio Polito per le parole espresse nei miei confronti, un attestato di stima importante“, sono state le parole diin conferenza stampa, “c’è stata una lunga trattativa colche non voleva lasciarmi partire, poi negli ultimi minuti di mercato è arrivato il via libera e non ho potuto rifiutare questa offerta importante. Gli ultimi minuti sono stati particolari, io e ...