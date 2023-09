Abuso di posizione dominante | aperta un indagine sul gioco sporco di Ryanair

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 20 settembre 2023) Toh, si accendono i riflettori su, la compagnia aerea irlandese al centro di un lungo braccio di ferro con l'Italia sulla questione del tetto alle tariffe massime per i biglietti. L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha infatti avviato un procedimento per possibiledidi natura escludente da parte di, primo operatore nel trasporto aereo di linea passeggeri nei voli nazionali e da e per l'Italia. Secondo quanto ipotizzato nel provvedimento, avviato a seguito di varie segnalazioni ricevute a partire dallo scorso mese di maggio,farebbe leva sulladetenuta nei mercati in cui opera per estendere il proprio potere anche nell'offerta di altri servizi turistici (ad esempio ...