Abusi sessuali su minori | la Cassazione conferma la condanna per il maestro di equitazione

Leggi su casertanotizie

(Di mercoledì 20 settembre 2023) Capua/Sant’Angelo in Formis (Lucio Seneca). Potrebbero aprirsi nelle prossime ore le porte del carcere per il napoletano Angelo Miccichè, 51 anni, residente a Capua, già titolare di un maneggio a Sant’Angelo in Formis, accusato dinei confronti di alcuni suoi allievi, di cui alcunidi 14 anni. Ildito in Primo Grado il 7 ottobre 2021 a 7 anni e otto mesi, ridotti poi di alcuni mesi, dal GUP, d.ssa Ivana Salvatore, del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, stava scontando la pena agli arresti domiciliari in attesa dell’esito del ricorso presso la Suprema Corte dideciso nella tarda serata di oggi. Teatro degliil centro ippico alle porte di Capua, tra la frazione Sant’Angelo in Formis ...