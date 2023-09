Abel Ruiz | il crack del Braga venuto dal Barcellona | sfida il Napoli

Leggi su napolipiu

(Di mercoledì 20 settembre 2023), cresciuto nele ora stella del, è pronto are ildi Osimhen in Champions League. CHAMPIONS LEAGUE –è un esempio lampante di come un cambio di scenario possa rivitalizzare la carriera di un giocatore. Dopo un inizio difficile alha trovato la sua casa ale ora è pronto per la grandecontro ilin Champions League. Con 30 gol in 141 presenze per ile una Coppa del Portogallo nel suo palmarès,è sicuramente un giocatore da tenere d’occhio nella prossimaeuropea. Da: ...