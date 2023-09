A Milano uno spazio per contrastare le discriminazioni e la violenza di genere | cos’è “spazio Libellula”

Leggi su tpi

(Di mercoledì 20 settembre 2023) Ladie lesono oggi più che mai al centro delle cronache mediatiche e sui tavoli di discussione politica. Quella che possiamo definire come un’emergenza sociale rappresenta una battaglia che la comunità deve affrontare compatta. Le istituzioni e i cittadini devono intraprendere un cammino di cambiamento culturale che parte da una nuova narrazione, che sia corretta e rispettosa del momento che stiamo vivendo. Ci vuole consapevolezza e obiettività per affrontare situazioni complesse in cui i primi passi vanno compiuti in modo delicato. Ecco perché il lavoro delle associazioni e dei cittadini è fondamentale in questo senso e ogni piccolo risultato è importante. È importante inoltre far conoscere le nuove realtà che si danno da fare per aprire un varco, per tendere una mano a chi non ha voce o ha paura. O ...