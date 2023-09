A Bruxelles è stallo ancora sui migranti | Parlamento sospende negoziato Patto Ue

Leggi su ilfogliettone

(Di mercoledì 20 settembre 2023) Ileuropeoilsul testo per il database europeo per le richieste d'asilo e sul testo sullo screening congiunto degli arrivi a causa "delloal Consiglio Ue a sulal testo sulla regolamentazione delle crisi migratorie", il dossier che contiene un possibile meccanismo di redistribuzione dei.Trattative, quindi sospese con gli Stati membri e con la Commissione europea su due delle proposte legislative meno controverse delUe sull'immigrazione e asilo, i due regolamenti "Eurodac" (sulla banca dati per ie le richieste d'asilo) e "Screening" (per l'identificazione, i controlli sanitari e di sicurezza, le impronte digitali e la registrazione nella banca dati deiin ...